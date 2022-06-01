Врач назвал пять способов стать привлекательнее

Терапевт Тимур Асанов назвал правильное дыхание секретом красоты

Терапевт Тимур Асанов назвал пять способов стать привлекательнее и сохранить моложавую внешность. Комментарий эксперта приводит «Общественная служба новостей».

По словам медика, секрет поддержания красоты заключается в оздоровлении организма. Так, он посоветовал проходить регулярные обследования, чтобы исключить наличие заболеваний, а также заниматься фитнесом и следить за питанием. Врач призвал отказаться от фастфуда и алкоголя и включить в меню фруктовые коктейли, холодец и овсяную кашу.

Кроме того, следует ежедневно уделять внимание воспоминаниям о счастливых моментах и придерживаться правильной техники дыхания, отметил Асанов. «Делайте глубокие вдохи через нос, задерживайте воздух в легких на три секунды, а затем выдыхайте через рот. Это поможет вам проще переживать стресс, следовательно, глаза заблестят, щеки окрасит нежный румянец», — пояснил собеседник издания.

В апреле российский диетолог Ирина Писарева назвала еду, которая способна продлить молодость кожи. По ее словам, на организм благотворно влияют фолиевая кислота, а также витамины А, Е и витамины группы Б, которые содержатся в твороге. Кроме того, один из данных компонентов кисломолочного продукта способствует улучшению внешности.