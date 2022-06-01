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56-летняя актриса поделилась фото в купальнике и взволновала фанатов

56-летняя модель Элизабет Херли снялась в купальнике с глубоким декольте

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и фотомодель Элизабет Херли поделилась снимком, на котором она запечатлена в купальнике, и взволновала фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На опубликованном кадре 56-летняя знаменитость позирует перед камерой в купальнике со змеиным принтом и глубоким декольте. Для фотосессии Херли распустила волосы, подвела глаза черным карандашом и нанесла помаду бледно-розового оттенка.

Поклонники восхитились внешним видом звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более 122 тысяч лайков. «Очень горяча», «Королева бикини!», «Ты превосходна», «Счастливая змея», «С каждым днем все красивее», — высказывались они.

Раннее в мае Элизабет Херли приняла участие в съемке в нижнем белье. На опубликованном кадре модель позировала перед камерой в белых трусах-слипах и просвечивающей грудь майке светло-зеленого цвета. Известно, что фотография была сделана известным модным фотографом Марио Тестино для британского глянцевого журнала Vogue.

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Мария Винар
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