Грузовой корабль «Прогресс МС-18» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-18» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции, ведущейся на сайте «Роскосмоса».

Ближе к 15:00 мск корабль должен войти в плотные слои атмосферы и сгореть там. Несгораемые элементы конструкции «Прогресс МС-18» упадут в акваторию Тихого океана.

В апреле грузовой корабль помог Международной космической станции уклониться от столкновения с космическим мусором.

Стыковка «Прогресс МС-18» с МКС произошла в октябре 2021 года. Средняя ракета «Союз-2.1а», на которой с Байконура был запущен грузовой корабль, была украшена узорами под хохлому в честь 800-летия Нижнего Новгорода.