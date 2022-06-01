Экс-замминистра сельского хозяйства Кубани осудили на 12 лет за получение взяток

Экс-замминистра сельского хозяйства Краснодарского края осудили на 12 лет за взятки

Бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Кима Тертицу осудили на 12 лет колонии строгого режима по делу о коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Помимо этого его оштрафовали на 15 миллионов рублей и лишили права занимать должности на госслужбе в течение 12 лет. Его сообщника ранее приговорили к 2,5 годам колонии. В ходе расследования был наложен арест на 10 объектов имущества фигурантов общей стоимостью 19 миллионов рублей.

По данным следствия, с октября 2017 года экс-замминистра возглавлял конкурсную комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства Кубани и руководил выдачей грантов. В феврале 2018 года председатель кооператива решила получить субсидию в рамках программы и обратилась к начальнику одного из управлений министерства за консультацией. Чиновник сказал женщине, что решить вопрос можно за взятку в четыре миллиона рублей, которые он передаст Тертице. Об этом россиянка сообщила в правоохранительные органы. 30 апреля под контролем оперативников женщина встретилась с чиновником и передала ему деньги, которые вечером он вручил председателю комиссии.

Помимо этого, Тертица и его подельник в период с декабря 2017 по февраль 2018 пытались получить 10 миллионов рублей у председателей кооперативов, однако им удалось собрать только 3,5 миллиона рублей, которые они потратили на личные нужды.