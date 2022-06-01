Россиянам перечислили все возможные способы улететь в Турцию

АТОР: летом россиянам доступны прямые рейсы в Анталью, Бодрум, Измир и Даламан

Эксперты туристической индустрии перечислили все возможные способы улететь в Турцию из России прямыми рейсами. Соответствующий список представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в летнем сезоне путешественникам доступны пакетные туры с прилетом на четыре пляжных курорта: в Анталью, Бодрум, Измир и Даламан, рейсы выполняют как турецкие, так и российские перевозчики. Речь идет о Turkish Airlines, Azur Air, Red Wings, Pegasus Airlines, Corendon Airlines, «Азимуте», Pegas Fly и «Аэрофлоте».

Сейчас улететь напрямую можно из 15 российских городов: среди них Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Минеральные Воды, Самара, Калининград, Омск, Тюмень, Сургут, Пермь, Челябинск, Уфа, Сочи и Махачкала.

Кроме того, некоторые туроператоры предлагают путевки с возможностью блочной перевозки на рейсах турецких авиакомпаний. Такие варианты есть у Pegas Touristik, Coral Travel, Anex Tour, «Интуриста» и Fun & Sun.

Ранее Турция смягчила правила въезда в страну для иностранных туристам. Теперь путешественникам не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус или антиген-тест перед вылетом в страну.

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