В Германии раскрыли многомиллиардный план расходов для модернизации бундесвера
Правительство Германии одобрило план расходов на общую сумму 100 миллиардов евро. Эти деньги предназначены для увеличения боеготовности армии, основная их часть будет потрачена на модернизацию системы ПВО и поставки новых истребителей в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Информацию о будущих многомиллиардных тратах на оборону ФРГ раскрыл журнал Der Spiegel.
Согласно данным журнала, на покупку новых истребителей Eurofighter, транспортных вертолетов, а также американских истребителей F-35 на замену многоцелевых самолетов Tornado бундесвер планирует потратить 40 миллиардов евро. В эту сумму также включена модернизация ПВО и создание ПРО космического базирования Twister.
Военно-морской флот получит 19,3 миллиарда для новых корветов типа Braunschweig, фрегатов F126 и ударных подводных лодок типа 212CD. Деньги также будут направлены на разработку новых систем ракетного вооружения для надводного флота, зенитных систем для подводных лодок и модели нового разведывательного самолета.
Еще 20,7 миллиарда будут направлены на цифровизацию систем управления подразделениями — на новые цифровые радиостанции и введение в работу новых спутников связи.
Армия потратит 16,6 миллиарда для замены новых БМП Puma взамен устаревших Marders и для закупки новых бронированных машин и вездеходов. Остальная часть будет потрачена на производство нового типа униформы и тактического снаряжения (1,9 миллиарда) и разработки в сфере искусственного интеллекта (422 миллиона).
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии скоро появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО. По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность страны и союзников по оборонному блоку.