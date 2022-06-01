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В Германии раскрыли многомиллиардный план расходов для модернизации бундесвера

Der Spiegel: правительство ФРГ потратит €100 млрд для модернизации ВВС, флота и армии

Фото: Sabine Siebold / Reuters

Правительство Германии одобрило план расходов на общую сумму 100 миллиардов евро. Эти деньги предназначены для увеличения боеготовности армии, основная их часть будет потрачена на модернизацию системы ПВО и поставки новых истребителей в интересах Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Информацию о будущих многомиллиардных тратах на оборону ФРГ раскрыл журнал Der Spiegel.

Согласно данным журнала, на покупку новых истребителей Eurofighter, транспортных вертолетов, а также американских истребителей F-35 на замену многоцелевых самолетов Tornado бундесвер планирует потратить 40 миллиардов евро. В эту сумму также включена модернизация ПВО и создание ПРО космического базирования Twister.

Военно-морской флот получит 19,3 миллиарда для новых корветов типа Braunschweig, фрегатов F126 и ударных подводных лодок типа 212CD. Деньги также будут направлены на разработку новых систем ракетного вооружения для надводного флота, зенитных систем для подводных лодок и модели нового разведывательного самолета.

Еще 20,7 миллиарда будут направлены на цифровизацию систем управления подразделениями — на новые цифровые радиостанции и введение в работу новых спутников связи.

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Армия потратит 16,6 миллиарда для замены новых БМП Puma взамен устаревших Marders и для закупки новых бронированных машин и вездеходов. Остальная часть будет потрачена на производство нового типа униформы и тактического снаряжения (1,9 миллиарда) и разработки в сфере искусственного интеллекта (422 миллиона).

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в Германии скоро появится самая большая конвенциональная армия в Европе, которая станет превосходить численность всех стран альянса НАТО. По его мнению, эта инициатива укрепит безопасность страны и союзников по оборонному блоку.

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Дмитрий Сотак
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