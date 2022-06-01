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Предприятие «Лукойла» в Италии оказалось под угрозой закрытия

Принадлежащий «Лукойлу» НПЗ ISAB в Италии оказался под угрозой закрытия

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) ISAB на острове Сицилия, который принадлежит российскому «Лукойлу», оказалось под угрозой закрытия на фоне перспектив введения европейского эмбарго на морские поставки нефти из России, пишет итальянская газета Stampa. Выдержки из материала приводит ТАСС.

На фоне ранее введенных санкций ISAB испытывает проблемы с банковским кредитованием и не может закупать сырье у других поставщиков — только у материнского «Лукойла». Раньше предприятие получало из России около 15 процентов нефти, а теперь обеспечивается ею полностью и может остаться без сырья после вступления эмбарго в силу.

В мае из-за нужд ISAB поставки российской нефти в Италию резко выросли — в несколько раз по сравнению с уровнем до начала российской специальной военной операции на Украине и введения санкций.

В конце апреля CМИ сообщали, что на фоне трудностей сицилийского НПЗ Италия задумывается над его национализацией: ISAB — крупнейший в стране НПЗ по мощности. Однако тогда власти эти планы опровергли.

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Платон Щукин
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