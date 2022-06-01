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Умер режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеш

На 89-м году жизни скончался режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеш

Фото: Jim Spellman / WireImage / Getty Images

На 89-м году жизни скончался режиссер сериала «Рабыня Изаура» Милтон Гонсалвеш. Об этом телеканалу Globo сообщили родственники кинодеятеля.

В 2020 году режиссер перенес ишемический инсульт, после которого три месяца не мог дышать самостоятельно, а также находился в больнице под присмотром врачей. Именно инсульт сильно ослабил здоровье Гонсалвеша, что в последующем и стало причиной его смерти.

Наибольшую популярность Милтону принесла его режиссерская работа над сериалом «Рабыня Изаура», посвященным рабству в Бразилии. В СССР этот проект, показанный зрителям в 1988 и 1989 годах, стал очень популярен. Гонсалвеш также выступал в роли актера и работал вместе с телеканалом Globo в более чем 40 проектах.

В 1986 году артист снялся в сериале «Сеньорита», после чего был номинирован на премию Emmy.

Ранее стало известно, что известный индийский певец Кришнакумар Куннат умер от остановки сердца после концерта.

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Анастасия Астахова
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