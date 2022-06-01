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Охранник перерезал горло пришедшему к нему в гости российскому бизнесмену

В Екатеринбурге охранник перерезал горло пришедшему к нему в гости бизнесмену

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Екатеринбурге местный житель убил пришедшего к нему в гости предпринимателя. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

По сведениям издания, вечером 25 мая мужчина, который работал охранником на одном из предприятий города, перерезал горло бизнесмену за то, что россиянин слишком часто выходил на улицу из квартиры, тем самым раздражая хозяина.

Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье задержали киллера спустя 21 год после убийства российского бизнесмена.

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Елизавета Новикова
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