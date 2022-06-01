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В Сочи открыли памятник Доктору Лизе

Памятник погибшей Доктору Лизе открыли в центре Адлера в День защиты детей

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

В Сочи в День защиты детей открыли памятник погибшему российскому общественному деятелю Елизавете Глинке, также известной как Доктор Лиза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, пишет ТАСС.

Бюст с изображением женщины разместили в центре Адлера на набережной реки Мзымты недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. В церемонии открытия приняли участие глава Сочи Алексей Копайгородский, президент международного проекта «Память народов: во имя мира» Оксана Бондарева, друзья и родственники Глинки, общественность города и волонтеры.

Памятник Доктору Лизе создал народный художник России Салават Щербаков. После торжественного открытия монумента прошел закрытый показ документального фильма «Я всегда на стороне слабого», посвященного Глинке.

В марте 2021 года памятник Доктору Лизе установили в Евпатории. Монумент появился на территории детского клинического санатория, который относится к ведению Минобороны и с 2017 года носит имя Глинки.

В декабре 2016 года Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию, но практически сразу после взлета упало в акватории Черного моря под Сочи. Жертвами катастрофы стали 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Нина Ташевская
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