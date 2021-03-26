В Крыму появился памятник Доктору Лизе

В Евпатории открыли памятник, посвященный покойному российскому общественному деятелю Елизавете Глинке, более известной как Доктор Лиза. Об этом сообщают «Новости Крыма».

Монумент появился на территории детского клинического санатория, который относится к ведению Минобороны и с 2017 года носит имя Глинки. По данным РБК, памятник представляет собой высокий постамент со скульптурным изображением улыбающейся Доктора Лизы.

Автором идеи установки памятника выступил руководитель санатория Юрий Пономаренко. Семь лет назад Глинка посещала учреждение, чтобы ознакомиться с его возможностями для помощи детям. На церемонии открытия присутствовала глава Евпатории Олеся Харитоненко и руководитель благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач Ольга Демичева.

В декабре 2016 года Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию, однако практически сразу после взлета пропало с радаров. Самолет упал в акватории Черного моря под Сочи. Жертвами катастрофы стали 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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