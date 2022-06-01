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Еще одна британская принцесса переехала в другую страну

Daily Mirror: внучка Елизаветы II принцесса Евгения переехала в Португалию

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения переехала в Португалию вместе с супругом Джеком Бруксбэнком и их годовалым сыном Августом. Об этом сообщает Daily Mirror.

Переезд семьи состоялся после того, как Бруксбэнк получил новую работу у мультимиллионера Майка Мелдмана — бизнесмена, который дружит с актером Джорджем Клуни. Он устроился в отдел продаж, маркетинга и продвижения частного курорта CostaTerra Golf and Ocean Club, который строится к югу от Лиссабона.

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В отличие от принца Гарри, еще одного внука королевы, перебравшегося в другую страну, Евгения планирует регулярно приезжать на родину. Находясь в Великобритании, она будет жить в коттедже Айви в Кенсингтонском дворце. Принцесса продолжит работать в художественной галерее Hauser & Wirth в Лондоне в гибком графике и удаленно.

В свою очередь, Гарри и Меган Маркл, второй год живущие в Калифорнии, продлили аренду коттеджа Фрогмор, который до недавних пор занимали Евгения, Джек и Август. Это дало повод для слухов о том, что они, возможно, станут проводить больше времени в Великобритании.

32-летняя принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю, двоюродная сестра принцев Гарри и Уильяма. Она занимает 12-е место в линии наследования британского трона.

Ранее сообщалось, что названа дата первой встречи Елизаветы II с дочерью принца Гарри. Встреча состоится в загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, расположенной неподалеку от Виндзорского замка.

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Рузанна Акмалтдинова
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