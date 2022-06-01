Российский ребенок прокатился по МКАД на самокате и привлек внимание полиции

Мальчик катался на самокате по МКАД и привлек внимание сотрудников МВД

Мальчик на самокате прокатился по Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) и привлек внимание сотрудников полиции. Об этом в среду, 1 июня, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о том, что ребенок без взрослых катается на съезде на Волоколамское шоссе 68-го километра МКАД, поступило в дежурную часть ОМВД России по району Митино. На место прибыли сотрудники ДПС.

Юный россиянин не назвал им свою фамилию, но указал номер школы, в которой обучается. Оказалось, учебное заведение в Красногорске. Его отвезли туда, а на месте ребенок вспомнил, где живет.

У дома его встретили родители, которые пытались найти сына самостоятельно. В отношении них составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

В апреле стало известно, что в Башкирии мусоровоз сбил семилетнего ребенка, который катался на электросамокате. Инцидент произошел в городе Салават. Произошедшее попало на видео.