Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин погиб при крушении самодельного самолета

В Татарстане при крушении самодельного легкомоторного самолета погиб пилот

Фото: Следственный комитет

Житель Татарстана погиб при крушении самодельного легкомоторного самолета в поле в районе города Елабуга. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем сайте.

Инцидент произошел утром 1 июня. По данным ведомства, погибший россиянин использовал самодельный летательный аппарат для обработки полей от вредителей. В результате жесткой посадки самолет полностью разрушился.

В качестве основных причин крушения следователи рассматривают отказ техники, неблагоприятную погоду, а также ошибку пилота.

Ранее на Кубани при заходе на посадку разбился вертолет сельскохозяйственной авиации Ми-2. В МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что в результате крушения погиб один человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Истребители НАТО заметили у Змеиного
Путин заявил об укреплении силы и самостоятельности России
Путин заявил о поддержке создания единого детского движения в России
Международная сеть отелей в Египте заявила о готовности принимать карты «Мир»
Актриса Лариса Лужина назвала главные отличительные качества москвичей
Умер режиссер «Рабыни Изауры» Милтон Гонсалвеш
Арестович перепутал флаг Бельгии с флагом Германии
Россиянин погиб при крушении самодельного самолета
Раскрыта стоимость лунной программы США
В России подорожало строительство мегапроекта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.