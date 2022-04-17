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Вертолет сельхозавиации потерпел крушение на Кубани

Вертолет сельскохозавиации разбился на Кубани при заходе на посадку, один человек погиб

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Вертолет Ми-2 сельскохозяйственной авиации потерпел крушение на Кубани при заходе на посадку. По данным Главного управления (ГУ) МЧС по Краснодарскому краю, один человек погиб. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в 12:30 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение от оперативного дежурного ЕДДС МО Мостовский район о том, что в поле разбился вертолет. Уточняется, что Ми-2 производил обработку сельскохозяйственных угодий.

Сейчас на месте происшествия работают до 17 спасателей МЧС и восемь единиц техники. По факту ЧП проводится проверка, причины крушения вертолета устанавливаются.

8 апреля сообщалось о разбившемся в районе деревни Почап Ленинградской области легкомоторном самолете. Неподалеку от предполагаемого места падения очевидцы заметили столб черного дыма. По их словам, вскоре после ЧП были видны парашюты.

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Варвара Кошечкина
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