Сбербанк начал продавать наличную валюту в отделениях

В отделениях Сбербанка начали продавать наличную валюту, за исключением евро и долларов

В отделениях Сбербанка начали продавать наличную валюту, исключение составляют евро и доллары США. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает ТАСС.

В пресс-релизе отметили, что клиентам банка доступны валюты 15 стран, за исключением долларов США и евро. Возможность покупки валюты будет зависеть от ее наличия в кассе.

Отмечается, что никаких ограничений на продажу иностранных валют, не считая евро и долларов, нет, но на фоне ряда международных ограничений на ввоз в страну наличной валюты некоторых стран нужной валюты может не оказаться в необходимом количестве.

Ранее представители Сбербанка прокомментировали сообщения об отключении от SWIFT, отметив, что кредитная организация продолжает работать в штатном режиме.