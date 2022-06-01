Сбербанк начал продавать наличную валюту в отделениях
В отделениях Сбербанка начали продавать наличную валюту, за исключением евро и долларов
В отделениях Сбербанка начали продавать наличную валюту, исключение составляют евро и доллары США. Об этом со ссылкой на пресс-службу кредитной организации сообщает ТАСС.
В пресс-релизе отметили, что клиентам банка доступны валюты 15 стран, за исключением долларов США и евро. Возможность покупки валюты будет зависеть от ее наличия в кассе.
Отмечается, что никаких ограничений на продажу иностранных валют, не считая евро и долларов, нет, но на фоне ряда международных ограничений на ввоз в страну наличной валюты некоторых стран нужной валюты может не оказаться в необходимом количестве.
Ранее представители Сбербанка прокомментировали сообщения об отключении от SWIFT, отметив, что кредитная организация продолжает работать в штатном режиме.
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