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Одежда унисекс станет новым трендом

WWD: одежда в стиле унисекс станет новым трендом осенью 2022 года

Фото: Bestimage / Legion-media

Модный редактор портала WWD Алекс Бадиа заявил, что одежда в стиле унисекс станет новым трендом осенью 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, такие вещи представлены в коллекциях известных брендов, которые решили переосмыслить концепт нарядов для мужчин и женщин. Так, французская марка Louis Vuitton показала собственное видение гендерной моды во время шоу в парижском музее Орсе. Отмечается, что на подиуме были продемонстрированы объемные блейзеры, кожаные куртки, винтажные галстуки и рубашки, а также брюки для скейтбординга и лоферы в клетку.

Кроме того, предметы гардероба в указанном стиле появились у бренда Ralph Lauren, который отдал предпочтение черно-белой расцветке, включив в линейку смокинги, брюки-сигареты и галстуки-бабочки. В то же время универсальная для обоих полов одежда фигурировала у марок Alexander McQueen, Dior, Chloé, Alexandre Vauthier и Khaite, отметил Бадиа.

Ранее в мае модный редактор Glamour Хоселин Ортега назвала трендовые кроссовки на лето 2022 года. По словам эксперта, модную нишу в грядущем сезоне займут кеды с эффектом загрязнений и потертостей, которые можно увидеть в линейках таких люксовых брендов, как Balenciaga и Gucci.

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Алина Гостева
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