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Стало известно о состоянии пострадавшего от взрыва в Мелитополе волонтера

Пострадавшего при взрыве в Мелитополе волонтера прооперировали, он в тяжелом состоянии

Фото: Гражданская администрация Запорожской области / ТАСС

Пострадавшего при взрыве в центре Мелитополя волонтера прооперировали, он находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом стало известно ТАСС.

По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, у 25-летнего молодого человека множественные ранения конечностей и грудной клетки. «Но врачи говорят, что угрозы жизни нет, он идет на поправку, за эти два дня много сделано для его реабилитации», — отметил он.

Второй волонтер, 28-летняя девушка, пострадала меньше, рассказал Рогов. Сейчас она проходит реабилитацию.

Мощный взрыв в центре Мелитополя, расположенного в Запорожской области, произошел утром 30 мая. В результате пострадали два волонтера, которые в этот день разносили адресную помощь. Власти города квалифицировали произошедшее как теракт. По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в уличный люк.

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Алевтина Запольская
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