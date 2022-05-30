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Мощный взрыв в Мелитополе квалифицировали как теракт

Власти Мелитополя назвали взрыв в центре города терактом, спланированным Киевом

Фото: РИА Новости

Власти Мелитополя квалифицировали взрыв, произошедший в центре города, как теракт, спланированный киевским руководством. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале местной военно-гражданской администрации.

Исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко подчеркнула, что целью произошедшего были не военнослужащие или чиновники, а обычные люди. В городе считают, что Киеву «не дает покоя» то, что город может спокойно жить.

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Евгений Балицкийглава военно-гражданской администрации (ВГА) территории Запорожской области

Мощный взрыв в центре Мелитополя, расположенного в Запорожской области, произошел утром 30 мая. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

По его словам, в 07:40 (совпадает с мск) в домах горожан затряслись окна и стены. Последствия взрыва ощутили жители улиц Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко. Также сообщалось о черных клубах дыма.

Пострадавшие

По данным городских властей, в результате взрыва пострадали три человека, в том числе два волонтера, оказывавшие гуманитарную помощь в Мелитополе и Мелитопольском районе, — 28-летняя женщина и 25-летний мужчина. Отмечается, что утром 30 мая они разносили адресную помощь жителям центральных районов города.

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Оба пострадавших были доставлены в одну из городских больниц, их состояние оценивается врачами как стабильное.

Версии произошедшего

Изначально предполагалось, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой припаркованный автомобиль. Позже агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило, что взрывное устройство было заложено в уличный люк.

Взрыв произошел тогда, когда мимо проезжал автомобиль с волонтерами, утверждает собеседник агентства.

По версии администрации Мелитополя, за организацией теракта стояла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

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«Уверен, что в регионе должны быть усилены меры антитеррористической безопасности, чтобы впредь не позволить украинским боевикам запугивать население», — сказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.

За расследование взрыва взялись следователи Следственного комитета России. Они намерены установить причастных к совершению преступления для их привлечения к уголовной ответственности.

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Алевтина Запольская
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