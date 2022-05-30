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Появились подробности мощного взрыва в центре Мелитополя

Источник РИА Новости сообщил о взрывном устройстве в уличном люке в центре Мелитополя

Фото: РИА Новости

Взрывное устройство при теракте в центре Мелитополя в Запорожской области было заложено в уличный люк. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, взрыв произошел, когда автомобиль с волонтерами проезжал мимо.

Первым о взрыве сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, последствия взрыва ощутили горожане, живущие на улицах Богдана Хмельницкого, Сергея Кирова и Петра Дорошенко.

При взрыве пострадали два человека — парень и девушка. Они госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Исполняющая обязанности главы города Галина Данильченко считает, что а организацией взрыва в центре Мелитополя стояли киевские власти, это была попытка устрашения его жителей. Она назвала случившееся терактом, целью которого не были военные или представители администрации.

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Варвара Кошечкина
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