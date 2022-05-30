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Стало известно о состоянии раненных при взрыве в Мелитополе волонтеров

Глава Мелитополя заявила, что состояние раненных при взрыве волонтеров стабильное

Фото: РИА Новости

Состояние раненных при взрыве в центре Мелитополя волонтеров оценивается врачами как стабильное. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

О взрыве в Мелитополе стало известно утром 30 мая. Взрывное устройство при теракте было заложено в уличный люк. Пострадали волонтеры, раздававшие местным жителям гуманитарную помощь.

«Пострадало двое, это молодые люди, парень и девушка. Они сейчас госпитализированы, находятся в нашей городской больнице», — рассказала Данильченко.

Ранее она квалифицировала произошедшее как теракт и заверила, что его целью не были военные или представители администрации.

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Алевтина Запольская
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