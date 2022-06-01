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69-я параллель

В России предложили включить в ЕГЭ новый предмет

В Госдуму внесли законопроект о создании ЕГЭ по языкам коренных народов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В России может появиться единый государственный экзамен (ЕГЭ) по языкам коренных народов. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов из госсобрания Республики Башкортостан, документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предложили внести изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». В пояснительной записке парламентарии отметили, что школьные предметы «Родной язык» и «Родная литература» являются обязательными к изучению, однако при этом остаются единственными учебными дисциплинами, не включенными в перечень предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА).

«Освоение образовательных программ среднего общего образования должно завершиться государственной итоговой аттестацией. Однако по действующему законодательству порядок и форму проведения ГИА устанавливают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, вследствие чего результаты единых региональных экзаменов (ЕРЭ) по родному языку и родной литературе не учитываются при поступлении в образовательные организации высшего образования, даже на профильные специальности», — объясняется в дополнении к документу.

Депутаты добавили, что в случае принятия законопроекта новые нормы проведения ЕГЭ позволят выпускникам сдавать родной язык и литературу, с результатами которых можно будет поступать на обучение в вузы.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не торопиться с решением отказаться от ЕГЭ в России. Сенатор отметила объективность оценки знаний учащихся с помощью экзамена и создание им равных условий для поступления в вузы.

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Никита Абрамов
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