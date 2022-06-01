Совет директоров АЦБК одобрил повышение зарплат работников с 1 июня 2022 года

Решением совета директоров Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) с 1 июня 2022 года размер действующих тарифных ставок и окладов рабочих, специалистов, служащих и руководителей повышается на 5 процентов во всех структурных подразделениях комбината. Об этом говорится в сообщении АЦБК.

«Мы постоянно следим за изменением цен и уровнем инфляции, — подчеркнули в СД директоров. — Сильная устойчивая компания, ее главный актив — трудовой коллектив — залог нашего успешного будущего. Чтобы сохранить и повысить устойчивость на фоне всех ограничений, сейчас особенно важно уделять внимание вопросам операционной эффективности и поддержке персонала».