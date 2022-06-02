Алабаи российского бизнесмена разорвали плечо защищавшей сына матери

В Ленинградской области алабаи бизнесмена разорвали плечо защищавшей сына матери

В СНТ «Аудио» под Всеволжском Ленинградской области алабаи бизнесмена разорвали плечо защищавшей сына матери. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Все произошло, когда россиянка гуляла с маленьким сыном в парке. Два взрослых пса атаковали мальчика, женщина бросилась защищать ребенка. Животные разорвали ей плечо и ногу.

Алабаев смогли оттащить от женщины только владельцы. Как позже выяснилось, собаки принадлежат известному бизнесмену. По словам пострадавшей россиянки, после случившегося ей предлагали «замять все за 100 тысяч рублей».

Женщина от предложения предпринимателя отказалась и решила обратиться в суд. Она также отметила, что хозяева животных уверены, что ее ребенок спровоцировал нападение.

Ранее в Забайкалье алабай напал на трехлетнего ребенка и «снял с него скальп». Животное находилось на привязи, и ребенок к нему подошел. Несовершеннолетнего увезли в больницу российского региона.