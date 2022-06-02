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Раскрыты самые популярные умные часы

Counterpoint: Apple Watch оказались самыми популярными часами в первом квартале 2022 года

Фото: Luke Chesser / Unsplash

Apple Watch оказались самыми популярными умными часами в мире. Об этом сообщается в отчете Counterpoint.

По итогам первого квартала 2022 года доля Apple на рынке смарт-часов достигла 36,1 процента — год назад она составляла 35,9 процента. Ближайший конкурент — Samsung — за год увеличил долю с 7,8 до 10,1 процента. На третьей позиции расположилась компания Huawei, которая получила 7,2 процента рынка.

Ниже в раскрытом рейтинге оказались Xiaomi, Garmin, Amazfit, Imoo и Fitbit. По оценке аналитиков фирмы, доля Apple, вероятно, вырастет к концу этого года, однако Samsung также увеличит свое присутствие на рынке. Уточняется, что глобальные продажи умных часов выросли на 13 процентов в первом квартале 2022 года по сравнению с прошлым годом.

«На Apple пришлось более трети от общего объема поставок в прошлом году, и она еще больше увеличивает свое влияние», — отметил заместитель директора Counterpoint Суджон Лим. По словам специалистов, популярность часов от Apple объясняется высокой лояльностью пользователей iPhone — особенно, среди молодежи.

В конце апреля журналисты PhoneArena составили список лучших смарт-часов на рынке. В рейтинг включили Apple Watch 7 и Apple Watch SE, Samsung Galaxy Watch 4, Garmin Vivoactive 4, Fossil Gen 5.

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Андрей Ставицкий
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