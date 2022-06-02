Последствия ДТП с въехавшим в остановку автобусом в Подмосковье попали на видео

Появилось видео последствий аварии с автобусом, въехавшим в остановку в Химках

Последствия ДТП с автобусом, который въехал в остановку в подмосковных Химках, попали на видео. Соответствующий ролик опубликовали «Известия».

Видео записал на авторегистратор проезжающий мимо водитель. На кадрах виден въехавший в остановку общественного транспорта синий автобус, у которого повреждена передняя часть.

О ДТП на Ленинградском шоссе в Химках стало известно 2 июня. Автобус, ехавший по маршруту Шереметьево — Москва, въехал в остановку «Родионово».

Госавтоинспекция Москвы в своем Telegram-канале уточнила, что в результате падения, по предварительным данным, пострадали десять пассажиров автобуса. Находившиеся в момент наезда на остановке люди не пострадали.