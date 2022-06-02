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В Бельгии снесли памятник латышскому батальону «Ваффен СС»

Бельгийская коммуна Зедельгем снесла памятник латышским легионерам батальона «Ваффен СС»

Фото: Latvijas Okupācijas muzejs

Самоуправление коммуны Зедельгем в Бельгии снесло памятник латышским легионерам батальона «Ваффен СС». Об этом со ссылкой на Музей оккупации Латвии сообщает РИА Новости.

Монумент латышским легионерам был установлен в 2018 году рядом с бывшим британским лагерем военнопленных, где после Второй мировой войны содержались литовские нацисты.

Экспертная группа историков в 2021 году пришла к выводу о неуместности памятника, поскольку он является оскорблением памяти жертв преступлений.

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Демонтажем возмутились в Музее оккупации Латвии, поскольку Бельгия не поинтересовалась мнением автора памятника и латвийского общества.

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила о возрождении фашистской идеологии в Латвии. «В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов "Ваффен СС"», — заявила она.

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Алевтина Запольская
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