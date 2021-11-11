Захарова назвала запрет в Латвии георгиевской ленты «реинкарнацией фашизма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запрет парламентом Латвии на использование георгиевской ленточки во время публичных мероприятий является частью возрождения фашистской идеологии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В этой стране мы наблюдаем последовательную реинкарнацию фашизма: запрещение символики борцов с фашистскими преступниками и одновременно легализация шествий ветеранов Ваффен СС», — заявила она.

По словам Захаровой, георгиевской лентой считается и муаровая лента медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». «Значит ли это, что теперь проживающим в Латвии ветеранам нельзя носить ее даже в праздничные дни?» — отметила она.

Ранее парламент Латвии поддержал законопроект о запрете на использование георгиевских лент во время публичных мероприятий. Сейм принял документ в третьем, окончательном чтении. Запрет будет распространяться на развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты.