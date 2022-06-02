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Байден оговорился и пообещал прислать детям 3,7 бутылки детского питания

Байден оговорился и пообещал прислать американским детям 3,7 бутылки детского питания

Фото: Susan Walsh / AP

Пользователи Twitter отметили очередную оговорку президента США Джо Байдена, пообещавшего обеспечить американских детей детским питанием в условиях кризиса. Американский лидер рассказал, что United Airlines согласилась предоставить грузовое пространство для доставки «3,7 бутылки детских смесей».

«3,7 бутылки... Мне бы хватило своего чемодана, чтобы их уместить», — написал под публикацией один из пользователей под ником Brad Chesterman.

«Может быть, 20 тысяч детей употребят эти 3,7 бутылки и действительно получат заряд энергии, который им нужен в младенчестве. Спасибо тебе, Господи, за Джо! Он создает проблемы и решает их! Какой красавчик!» — сыронизировал Earth is Fake.

Пользователь TINAKPROPST предложил посмотреть «как люди будут биться за них в супермаркете». «Ему нужно уйти в отставку прежде, чем он уморит голодом наших детей и нас, ну или взорвет нас ядерной бомбой», — считает Jay.

Ранее Байден оговорился на саммите Соединенных Штатов со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В этот раз глава Белого дома назвал президентом другого человека — Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента.

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Виктория Кондратьева
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