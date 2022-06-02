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Косметологи в России допустили нехватку ботокса

«Ъ»: косметологические клиники в России опасаются истощения запасов ботокса Ipsen и Merz

Фото: Unsplash

Косметологические клиники в России после повышенного спроса на ботулинотерапию ранней весной начали опасаться дефицита ботокса, запасы которого были сделаны еще до начала спецоперации на Украине. Производитель препарата — компания AbbVie — из США приостановила импорт в страну еще в марте, пишет «Коммерсантъ».

Вместо ботокса AbbVie в Россию пришли препараты Ipsen и Merz, однако их импорт сокращается. Косметологи опасаются истощения запасов средства, а использовать российские аналоги пока не готовы. Отмечается, что в январе—марте импорт в Россию ботулотоксинов, необходимых для коррекции морщин, снизился за год втрое до 74,5 тысячи упаковок.

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Марина Совина
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