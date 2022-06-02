Похищенного 12 лет назад ребенка нашли в Москве

В Москве нашелся похищенный 12 лет назад мальчик, он пропал в 3-летнем возрасте

В Москве нашелся мальчик, похищенный родным отцом 12 лет назад. Об этом сообщает KP.RU.

В один из столичных МФЦ пришла пожилая женщина с ребенком, чтобы оформить ему паспорт гражданина России, так как он достиг 14-летнего возраста. После проверки документов оператор обнаружила, что подросток находится в розыске как без вести пропавший. Бабушку и ее внука доставили в отдел полиции.

Там выяснилось, что розыскное дело на ребенка было начато в 2010 году, когда мальчику было три года. С заявлением о похищении мальчика в правоохранительные органы обратилась его мать. По ее словам, одного из сыновей-близнецов увез отец, было возбуждено уголовное дело. Однако долгие годы поисков не дали результатов.

Мать нашедшегося мальчика рассказала, что в 2007 году родила близнецов: один был здоров, а второму диагностировали ДЦП. Глава семьи ушел, но позже стал навещать детей, а через три года и вовсе забрал без предупреждения здорового сына и увез, как сейчас выяснилось, в Минск. Там мальчик жил с отцом и бабушкой, а недавно они приехали в Москву за российским паспортом.

В настоящее время подросток находится в центре помощи семьи, где его навещает мать, которая пытается наладить с ним общение. Мальчик ее совсем не помнит.