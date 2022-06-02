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В Дагестане для туристов открыли новую пещеру

Туристический комплекс «Нокъо» открыли в Сулакском каньоне в Дагестане

Фото: телеграм-канал «Администрация Главы РД»

В Дагестане в самой узкой части Сулакского каньона для туристов открыли новую локацию — пещеру «Нокъо». Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказал советник генерального директора экотуркомплекса «Главрыба» Расул Хайбуллаев, при строительстве в 1970-80-х годах арочной плотины Миатлинской ГЭС в скалах были пробиты штольни. Спустя 35 лет пещеры обнаружили местные гиды, которые предложили превратить их в туристический объект.

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Так, под руководством горных инженеров были расширены проходы между штольнями и проведен подвесной тросовый мост длиной 70 метров над рекой Сулак, который соединяет все три пещеры. Кроме того, для посетителей предусмотрели смотровые площадки — они располагаются по обе стороны перехода.

«Но главным экстремальным различением данного комплекса является зиплайн — 250-метровый скоростной спуск по ущелью на стальном канате. В проекте также "тарзанка" и тропа скалолазов», — добавил Хайбуллаев.

Ранее, в марте, сообщалось, что в поселке Зуя в Крыму для туристов планируют открыть часть пещеры «Таврида». Для посетителей станут доступны две полностью оборудованные подземные галереи высотой до 14 метров и шириной 10 метров и 20 смотровых площадок.

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Дарья Рыбак
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