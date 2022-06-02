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Издевательства над больным дельфином на российском пляже попали на видео

На пляже в Севастополе мужчина схватил и тряс больного дельфина

На пляже «Омега» в Севастополе мужчина схватил и тряс больного дельфина. Издевательства попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На появившихся кадрах видно, как россиянин хватает в воде животное и показывает его детям. Заметно, что дельфин обессилен. Другие посетители пляжа просят мужчину оставить животное в покое. После нескольких просьб россиянин отпускает дельфина.

Когда животное прибило к берегу, очевидцы заметили на его теле следы укусов других особей. Дельфина передали волонтерам для оказания помощи.

Ранее в Анапе пожилая пара пожарила дельфина на костре. Известно, что на пляже были другие отдыхающие, которые никак не отреагировали на эти действия. Позднее пару увели полицейские, а разрезанный дельфин так и остался лежать. Полиция начала проверку.

Анна Щербакова
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