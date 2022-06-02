Росгвардеец погиб на секретном ядерном объекте в Подмосковье

Бойца Росгвардии нашли мертвым на проходной секретного ядерного института в Дубне

Военнослужащего отдельного батальона Росгвардии обнаружили мертвым на проходной Института ядерных исследований, который расположен в городе Дубна Московской области. Об этом сообщает «МК».

20-летнего погибшего нашли вечером 1 июня в помещении охраны. Перед гибелью боец заступил в караул и получил оружие.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти военнослужащего, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, он совершил суицид.

31 мая сообщалось, что в парке Ялты работники при обходе территории наткнулись на тело мужчины, позднее выяснилась личность погибшего — им оказался майор полиции, занимающий должность заместителя начальника уголовного розыска отдела полиции «Массандровский». Полицейский утром 27 мая уехал с работы и перестал выходить на связь. Его тело нашли вечером следующего дня. Рядом с ним лежал разбитый телефон. У погибшего травмы, характерные при падении с высоты.

Приоритетной версией гибели майора является самоубийство. Начата проверка, правоохранители выясняют мотив и обстоятельства смерти коллеги. Предсмертная записка не обнаружена, долгов у погибшего не было.