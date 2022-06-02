Энциклопедии о природных ресурсах Татарстана передадут в школы республики

Энциклопедии о природных ресурсах Татарстана бесплатно передадут в школы республики

Энциклопедии о природных ресурсах Татарстана будут бесплатно переданы в школы республики. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

Ученые Института татарской энциклопедии и регионоведения подготовили первый научный справочник на татарском языке «Татарстан Республикасының табигате һәм табигый байлыклары: иллюстрацияле энциклопедия» («Природа и природные ресурсы Республики Татарстан: иллюстрированная энциклопедия»). Книга издана тиражом 1700 экземпляров.

Согласно материалу, работа не поступит в продажу, так как ее планируют направить в каждую школу республики. «Эта энциклопедия является продолжением многолетней работы. Это результат наших исследований. (...) Мечтаем в будущем выпустить отдельные книги для детей и учителей о растениях, птицах, животных Татарстана», — заявил профессор Искандер Гилязов.

Известно, что одна из целей написания энциклопедии — сохранение и развитие научной терминологии татарского языка. Кандидат исторических наук Лариса Айнетдинова напомнила, что такого систематизированного, комплексно проработанного и выполненного в двух языках труда нет в других регионах.

Отмечается, что в книгу вошли около двух тысяч научных статей о животных, геологии и полезных ископаемых. Кроме того, авторы перечислили природоохранные зоны Татарстана, а также редкие и охраняемые растения и животные.

В октябре 2021 года сообщалось, что музеи и библиотеки Татарстана бесплатно получат книги о местной архитектуре. В министерстве культуры республики прошла презентация второго тома сборника-энциклопедии об объектах культурного наследия региона издателя Алексея Тарунова. Весь тираж книг безвозмездно передадут местным библиотекам, краеведческим музеям и администрациям районов.