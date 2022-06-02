Новосибирские театры представят свои спектакли в четырех городах Западной Сибири

Новосибирские театры покажут свои спектакли в Томске, Кемерове, Новокузнецке и Барнауле

Новосибирские театры в преддверии 85-летия Новосибирской области с 10 по 20 июня проведут фестиваль-тур «Ново-Сибирский транзит» и представят свои спектакли в четырех городах Западной Сибири. Как уточняет со ссылкой на замминистра культуры региона Григория Милогулова ТАСС, оценить мастерство артистов смогут жители и гости Томска, Кемерова, Новокузнецка и Барнаула.

Рассказывая о предстоящем фестивале, собеседник агентства указал, что в этом году он пройдет в новом формате. Согласно задумке организаторов, новосибирские театры покажут свои новые и уже зарекомендовавшие спектакли в четырех городах Сибири.

В частности, выступающий в роли организатора мероприятия новосибирский «Красный факел» планирует представить современную версию скандинавской семейной драммы «Дикая утка» Г. Ибсена, молодежный театр «Глобус» познакомит зрителей со спектаклем «Генерал и его семья», актеры Новосибирского городского драмтеатра под руководством С. Афанасьева покажут зрителям музыкальную комедию «Ханума», а артисты Новосибирского молодежного драматического Первого театра — трактовку пьесы о войне и любви «Марьино поле».

Беседуя с журналистами агентства, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин упомянул, что принимающие артистов города проведут для них экскурсии. «Мы, хотя и живем все в Сибири, иногда вот бывает рядышком Томск, а какая-то часть нашей команды никогда не была в Томске, узнать историю легендарного города — это интересно. И так в каждом городе», — добавил он.

Агентство указывает, что фестиваль «Ново-Сибирский транзит», который проходит раз в два года, считается в России вторым по масштабу конкурсным театральным фестивалем после «Золотой маски». Традиционно участники культурного мероприятия дарят соотечественникам возможность ознакомиться с лучшими постановками театров Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде со 2 по 4 июня будет проходить V Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Основными площадками для проведения форума станут Дом губернатора, Арсенал и Дом Архитектора. Главной темой заявлено «Комплексное развитие городского пространства и сохранение идентичности архитектурной исторической среды».