Европа рекордно запаслась газом

Закачка газа в европейские ПХГ достигла абсолютного максимума

Закачка газа в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) стала не только рекордной для мая, но и достигла абсолютного максимума за все время наблюдений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Так, Европа запасла 15,6 миллиарда кубометров газа: на 52 процента больше, чем в мае 2021 года. Побит и абсолютный рекорд 2017 года, нынешний показатель превышает его на 3,9 процента. Запасы газа в хранилищах Европы на 31 мая выросли уже до 47,13 процента. Активнее остальных свои хранилища заполняют Польша и Португалия (94,61 и 92,49 процента соответственно), Германия заполнила свои ПХГ на 48,8 процента, Франция — на 52,04 процента, Италия — на 49,86 процента, а Нидерланды на 39,86 процента.

Как отмечали в «Газпроме», для выхода на уровень 90 процентов заполненности подземных хранилищ европейским импортерам предстоит закачать еще более 42 миллиарда кубометров газа, а для достижения уровня начала сезона отбора 2019/2020 года – 52 миллиарда кубометров.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер признавал, что подземные хранилища газа в Германии заполнены недостаточно для зимы — в случае возникновения перебоев с поставками ресурса из России или их прекращения пережить зиму без каких-либо ограничений будет невозможно.