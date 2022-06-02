В Госдуме выступили с новым предложением по ЕГЭ

Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил не ограничивать число пересдач ЕГЭ в течение года

В России захотели ввести возможность неоднократной пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в течение года. С таким предложением к руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву обратился вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов. Соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС.

По мнению Чернышова, ЕГЭ для российских школьников становится причиной эмоционального стресса и влияет на психофизиологическое состояние выпускников. Половина из них уверена, что от итоговой аттестации зависит вся дальнейшая жизнь, объяснил депутат и указал на негативные последствия такого восприятия, среди которых психозы, неврозы и суицид.

«Уровень тревоги учащихся перед тестовыми экзаменами необходимо существенно снижать, если мы хотим вырастить психологически здоровое, уверенное в себе молодое поколение граждан России», — написал вице-спикер Госдумы в обращении к Музаеву.

Чернышов уверен, что при наличии возможности пересдавать ЕГЭ выпускник мог бы получить более высокую оценку. По его утверждению, такое нововведение поможет школьникам остро не воспринимать предстоящий экзамен.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила провести реформу ЕГЭ. Итоговую аттестацию отменить сразу не получится, однако ее можно постепенно реформировать. В экзамен необходимо добавить более творческие задания, уверена депутат.

В 2022 году досрочный период сдачи ЕГЭ вместе с резервными днями прошел с 21 марта по 18 апреля. Основной период в России продлится с 26 мая по 2 июля. Помимо этого, для выпускников предусмотрен дополнительный период сдачи экзаменов в сентябре.