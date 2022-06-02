Иностранца осудили за вымогательство интимных снимков у российской школьницы

В Улан-Удэ осудили на 12 лет иностранца, требовавшего от 11-летней девочки интимные фото

В Улан-Удэ 26-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья осудили на 12 лет колонии строгого режима за развращение ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также с него взыскали 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.

По данным ведомства, молодой человек осенью 2020 года приехал в Москву к родственникам, после чего стал жить и работать в столице. В январе 2021 года он в одной из соцсетей познакомился с 11-летней школьницей из Улан-Удэ, после чего стал присылать ей эротические фото и видео, а также сообщения на сексуальные темы. Спустя время иностранец, угрожая ребенку, потребовал у нее интимные снимки. Девочка рассказала о извращенце-вымогателе родителям, те сразу сообщили о случившемся в полицию.

Вскоре правоохранители вышли на след злоумышленника. Выяснилось, что для выхода в интернет он использовал корпоративную сим-карту с изменяющимися IP-адресами, которую купил в одном из подземных переходов. В нем была обнаружена привязка к странице, с которой велась переписка с девочкой.