Популярный iPhone подешевел в России

Hi-Tech Mail.ru: стоимость iPhone 12 снизилась до 55 тысяч рублей в России

Представленный в 2020 году смартфон Apple подешевел на российском рынке. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, стоимость iPhone 12 снизилась до 55 тысяч рублей — речь идет о телефоне в базовой версии с накопителем на 64 гигабайта. На старте продаж устройство было доступно за 80 тысяч рублей.

«После анонса новой линейки магазины начали снижать цену на старые модели», — объяснили удешевление журналисты. Аппарат считается одним из самых популярных смартфонов Apple на рынке и до сих пор доступен в России, несмотря на то что осенью 2021 года производство девайса прекратили.

Подешевевший гаджет имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей разрешением 2532х1170 пикселей, чип Apple A14 Bionic, четыре гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Телефон получил биометрический сенсор Face ID, NFC, аккумулятор емкостью 2815 миллиампер-часов.

В начале февраля журналисты издания Hi-Tech Mail.ru сообщили, что iPhone 13 подешевел в России более чем на 15 процентов. Оцененный на старте продаж в 65 тысяч рублей телефон стал доступен на пять тысяч рублей дешевле.