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Российская школьница пожаловалась на поцеловавшую ее взасос учительницу

В Крыму 16-летняя школьница пожаловалась на поцеловавшую ее взасос учительницу физкультуры

Фото: Дмитрий Дмитриев / РИА Новости

В Крыму 16-летняя школьница обвинила свою учительницу физкультуры в домогательствах: та якобы гладила ее грудь и насильно целовала взасос. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в селе Просторное Джанкойского района. Педагог якобы удерживала девушку в своем кабинете, целовала в губы и трогала, после чего устроила драку с матерью россиянки. Mash утверждает, что учительница — 21-летняя чемпионка Сочи по тхэквондо.

В тексте поста говорится, что пострадавшая заявила о сексуальном насилии в полицию, учительница все признала, а потом уволилась из учебного заведения и удалила свои страницы в социальных сетях.

В поселковой школе «Ленте.ру» не смогли подтвердить историю с домогательствами, но сказали, что учительница сейчас находится на больничном и «скоро у нее заканчивается контракт».

В мае 2021 года по подозрению в совращении пятерых школьников во время турпохода в Москве был задержан 50-летний педагог. Речь шла о событиях 13-летней давности. О преступлении спустя много лет рассказал один из потерпевших.

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Евгения Куликова
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