Индийская компания решила ликвидировать «дочку» на Камчатке

Индийская Tata Power ликвидировала свою «дочку» на Камчатке

Индийский энергетический холдинг Tata Power решил ликвидировать свою «дочку» ООО «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис» (ФИНР). Предприятие было занято в проекте освоения Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае, пишет «Интерфакс».

Tata Power приостановила работу над проектом в сентябре 2021 года по причине его нерентабельности. Тогда же компания решила отказаться от лицензии в освоении месторождения. В прошлом году проект оценивался в 750 миллионов долларов.

Холдинг намерен увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и снизить количество проектов, связанных с традиционными энергоресурсами.

Ранее стало известно, что индийские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива. Они стали тайно зарабатывать на сырье из России, используя его в продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.

После того как западные покупатели отказались от нефти из России, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов. Индия воспользовалась возможностью выгодно закупить большие объемы сырья.