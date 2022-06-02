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Индийская компания решила ликвидировать «дочку» на Камчатке

Индийская Tata Power ликвидировала свою «дочку» на Камчатке

Фото: Martin Meissner / AP

Индийский энергетический холдинг Tata Power решил ликвидировать свою «дочку» ООО «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис» (ФИНР). Предприятие было занято в проекте освоения Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае, пишет «Интерфакс».

Tata Power приостановила работу над проектом в сентябре 2021 года по причине его нерентабельности. Тогда же компания решила отказаться от лицензии в освоении месторождения. В прошлом году проект оценивался в 750 миллионов долларов.

Холдинг намерен увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии и снизить количество проектов, связанных с традиционными энергоресурсами.

Ранее стало известно, что индийские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива. Они стали тайно зарабатывать на сырье из России, используя его в продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты.

Brent от TradingView

После того как западные покупатели отказались от нефти из России, она стала торговаться гораздо дешевле своих аналогов. Индия воспользовалась возможностью выгодно закупить большие объемы сырья.

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Платон Щукин
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