Россияне стали чаще отдыхать в роскошных условиях

OneTwoTrip: продажи билетов в вагонах класса люкс в России выросли на 20 процентов

Представитель сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала, что в текущем туристическом сезоне соотечественники изменили предпочтения в путешествиях по России и стали чаще отдыхать в роскошных условиях. Об этом сообщает «Российская газета».

Из-за временного отсутствия авиасообщения и общего падения доходов населения большая часть россиян (52 процента) планирует в этом году отдыхать дома. «Путешествия себе позволят те, кто раньше ездил за границу и теперь имеют деньги для комфортного отдыха внутри страны. А они смогут выбрать что-то помимо Черного моря», — отметили авторы материала.

Так, решившиеся на поездку к морю отечественные туристы стали чаще приобретать билеты в вагонах класса люкс — продажи выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, по словам гендиректора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, туроператоры зафиксировали рост числа бронирований отелей высшего ценового сегмента (категории четыре и пять звезд) — при этом стоимость размещения в них возросла на 12-13 процентов. Тем не менее однозвездочные и двухзвездочные гостиницы «чувствуют себя плохо», поскольку многие их клиенты не готовы тратить деньги на отпуск в этом году.

Ранее в мае компания «ГрандСервисЭкспресс» начала продажу билетов в вагоны класса люкс на поезда, следующие по маршруту Симферополь — Москва. Стоимость проезда в купе с роскошными условиями будет составлять около 100 тысяч рублей.