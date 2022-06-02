Из Мариуполя в ДНР за сутки вывезли 283 человека

Из Мариуполя на территорию ДНР за минувшие сутки эвакуировали 283 человека

Из Мариуполя в Донецкую народную республику за сутки вывезли 283 человека. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР, передает «Интерфакс».

«За минувшие сутки, с 08:00 1 июня до 08:00 2 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 283 человека, включая 13 детей», — пояснили в штабе.

Всего с 5 марта из Мариуполя в ДНР были вывезены 38 тысяч человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции на территории Украины. За три месяца российской армии удалось занять Херсонскую область, часть Запорожской, а также часть подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.