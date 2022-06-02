Названа причина уничтожения большинства воевавших на стороне Киева наемников

МО РФ: воевавшие на стороне Киева наемники уничтожены из-за низкого уровня подготовки

Большинство наемников, воевавших на стороне Киева, уничтожено вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Такую причину журналистам назвал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности после прибытия еще в местах прохождения ими дополнительной подготовки и слаживания тактических подразделений.

Конашенков рассказал, что командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военных, не жалеют иностранцев. В результате замалчивания потерь и отсутствия останков, родственники иностранных наемников в странах проживания об их гибели не знают, уточнил он.

Ранее Минобороны сообщило, что численность иностранных наемников на Украине с начала специальной военной операции по защите республик Донбасса сократилась почти в два раза — до 3,5 тысячи человек.