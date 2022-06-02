Молдавская прокуратура пришла с обыском в офис Партии социалистов

Сотрудники прокуратуры Молдавии пришли с обыском в офис оппозиционной ПСРМ

В офис оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) пришли с обыском сотрудники прокуратуры, передает ТАСС.

«В настоящее время прокуратурой по борьбе с коррупцией проводятся следственные мероприятия и изъятие документов в офисе ПСРМ. Они связаны с делом о незаконном финансировании политической партии», — рассказала представитель генпрокуратуры Мариана Керпек.

24 мая был задержан бывший президент Молдавии Игорь Додон, ранее возглавлявший партию социалистов. Его подозревают в госизмене и коррупционных преступлениях, в том числе незаконном обогащении и финансировании политической партии криминальными структурами. Дома у родителей Додона при обыске были найдены 10 тысяча евро в конверте с надписью «Для ПСРМ».

Додона отправили под домашний арест. Он утверждает, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего президента Майи Санду.

