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В России создадут ресурс по проверке водительских удостоверений

МВД России сообщило о создании с Минцифры ресурса по проверке водительских удостоверений

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В России появится новый ресурс, с помощью которого можно будет проверить выданные водительские удостоверения. Его созданием занимаются МВД совместно с Минцифры, сообщили ТАСС в пресс-центре силового ведомства.

Сведения о полученных правах правоохранительные органы будут передавать Единому порталу государственных и муниципальных услуг — там их внесут в цифровой профиль гражданина.

Ранее российские банки попросили МВД внести доработки в сервис по проверке номеров водительских удостоверений в автоматизированном режиме и добавить функцию подтверждения подлинности информации Единой системы идентификации и аутентификации для повышения возможностей по выдаче кредитов и предоставлению населению других услуг с использованием водительских прав.

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Любовь Ширижик
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