В Запорожской области национализируют украинское имущество

Глава запорожской ВГА Балицкий подписал указ о национализации имущества Украины

Власти Запорожской области национализируют имущество, принадлежавшее Украине. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий, передает «Интерфакс».

По словам заместителя главы ВГА Андрея Трофимова, целью такого решения стало обеспечение государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики.

В собственность Запорожской области перейдут земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики и другое имущество, находившееся в собственности Украины до 24 февраля 2022 года.

Ранее Балицкий заявил, что регион хотел бы присоединиться к России в качестве федерального округа. «Кроме как с Российской Федерацией мы свое будущее не видим», — заявил он.

По словам члена Совета Федерации Сергей Цекова, новые области могут войти в состав России уже в этом году. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях Украины, а также республиках Донбасса.