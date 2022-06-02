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В Запорожской области национализируют украинское имущество

Глава запорожской ВГА Балицкий подписал указ о национализации имущества Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Власти Запорожской области национализируют имущество, принадлежавшее Украине. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий, передает «Интерфакс».

По словам заместителя главы ВГА Андрея Трофимова, целью такого решения стало обеспечение государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики.

В собственность Запорожской области перейдут земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики и другое имущество, находившееся в собственности Украины до 24 февраля 2022 года.

Ранее Балицкий заявил, что регион хотел бы присоединиться к России в качестве федерального округа. «Кроме как с Российской Федерацией мы свое будущее не видим», — заявил он.

По словам члена Совета Федерации Сергей Цекова, новые области могут войти в состав России уже в этом году. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях Украины, а также республиках Донбасса.

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Алевтина Запольская
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