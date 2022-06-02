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Вирусолог оценил наличие у вируса оспы обезьян особых свойств

Вирусолог Семенов заявил, что вирус оспы обезьян не имеет особых свойств

Фото: Pixabay

Руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов в беседе с ТАСС оценил слухи о наличии у вируса оспы обезьян каких-либо особых свойств. По его словам, западноафриканский вариант вируса имеет определенные отличия от прошлых штаммов, однако не было получено каких-либо данных необычных свойствах.

«Изучившие геном зарубежные и российские эксперты сходятся во мнении, что вспышка в разных странах имела один источник происхождения, потому что геномы в общем схожи. Западноафриканский вариант вируса, менее патогенный, поэтому заболевание протекает благополучно. У вируса есть отличия от ранее депонированных штаммов, но они не критичны, и пока мы не можем говорить о том, что вирус приобрел какие-то особые новые свойства», — заявил специалист.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков призвал избегать тесных контактов с людьми во время вспышки оспы обезьян. Он отметил, что для предотвращения распространения инфекции стоит соблюдать самые обычные меры профилактики.

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Марина Совина
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