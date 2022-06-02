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В США усомнились в шансах Байдена доработать до конца своего срока

Ведущий Fox News Гатфелд заявил, что президент Байден не доработает до конца своего срока
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Из-за роста общественного недовольства президентом США Джо Байденом он не сможет доработать до конца своего срока. Об этом заявил телеведущий Грег Гатфелд в эфире канала Fox News.

По словам телеведущего, американцы недовольны ростом цен на топливо и рядом других социально-экономических проблем. Гатфилд отметил, что в трех штатах количество поддерживающего Байдена населения выше, чем число его противников.

«К концу срока Джо бензин будет стоит 800 долларов за галлон. Шучу. Никаких шансов, что он доработает до конца срока. Он уйдет в отставку досрочно», — заключил телеведущий. Он также заявил, что, по сравнению с ситуацией в США, сюжет фильма «Голодные игры» можно назвать романтической комедией.

Ранее Байден допустил, что Запад может продолжить закупки российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта. По словам американского лидера, Вашингтон совместно с союзниками ищет варианты для сдерживания цен на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций.

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Николай Чигасов
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